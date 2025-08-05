Глава ВЦИОМ Федоров: Молодежь сейчас больше значения придает патриотизму

По мнению Валерия Федорова, подрастающее поколение сильно отличается от тех россиян, которые «жили во время открытых границ и всеобщего космополитизма». Он указал на приверженность молодежи к патриотизму. Кроме того, считает глава ВЦИОМ, люди стали иначе относиться к запретам, принимая нынешнюю реальность.