Глава ВЦИОМ Федоров: Молодежь сейчас больше значения придает патриотизму

Российская молодежь меняется вместе с непостоянными внешними условиями. Об отношении нового поколения к Западу и патриотизму порассуждал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал KP.RU о взгляде молодежи на санкции и уход западных брендов.
По мнению Валерия Федорова, подрастающее поколение сильно отличается от тех россиян, которые «жили во время открытых границ и всеобщего космополитизма». Он указал на приверженность молодежи к патриотизму. Кроме того, считает глава ВЦИОМ, люди стали иначе относиться к запретам, принимая нынешнюю реальность.
«Вот — нет “Макдоналдса”… И что? Наше общество пластично, динамично, но устойчиво. Вещи, которые кажутся краеугольными камнями, при проверке оказываются вполне заменимыми. Морщимся, волнуемся, но живем, работаем, творим, любим», — добавил Валерий Федоров.
В Италии тем временем оценили отношение простых граждан к россиянам. По данным посла РФ в Риме Алексея Парамонова, многие придерживаются «трезвых» взглядов в отношении украинского конфликта и жителей РФ.