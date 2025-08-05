Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания

Российские инженеры разработали для ВС РФ новый многоразовый беспилотный аппарат «Бульдог-13», оснащенный камерами дневного и ночного видения. Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый».
Боец отметил, что устройство уже направлено на испытания в условиях реального боевого применения.
«Шустрый» добавил, что камера у беспилотника наклоняется аналогично той, что используется на Mavic, и на аппарат сразу устанавливается устройство для сброса боеприпасов. По его словам, дрон является многоразовым и может применяться в качестве сбрасывающего устройства.
По его словам, беспилотник способен поднимать груз весом до четырех килограммов, благодаря чему его можно использовать не только в боевых целях, но и для доставки продовольствия штурмовым подразделениям в районы, куда нет возможности добраться по земле.
В беспилотнике также реализован протокол передачи данных, обеспечивающий помехоустойчивое управление с высоким уровнем шифрования, что значительно затруднит попытки противника перехватить управление аппаратом.
— Потенциал у «птицы» заложен хороший, и в плане текущих ее технических характеристик, и в плане апгрейда, — рассказал боец в беседе с РИА Новости.
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по территории Украины с применением рекордного количества беспилотников и ракет. Целями стали военные объекты, аэродромы, энергетическая инфраструктура, пункты временного размещения и учебные центры украинской армии. В атаке участвовали крылатые ракеты Х-101 и дроны типа «Герань».