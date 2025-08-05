Жителей Кишинёва ждёт «черный» вторник: Где в столице целый день не будет света — публикуем адреса

Десятки жителей Ботаники и Чекан, а также пригородов Кишинёва временно останутся без электричества.
О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Дечебал, 82 — с 09:30 до 16:00.
Чеканы:
В. Думбрава, 1, 2−8, 13/1, 17, Узинелор, 209/1 — с 09:00 до 16:00.
М. чел Бэтрын, 9, 11, 16, 9999, П. Заднипру, 5, 5/3, 5/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1 — с 09:20 до 16:30.
Кишинев, Бубуечь:
ул. Алеку Руссо, Александру Донич, Андрей Дога, Апостол Вениамин, Буковина-де-Норд, Буребиста, Бусуйокулуй, Дойна и Ион Алдея Теодоровичи, Думбравей, Евгений Дога, Фьерарилор, Флорилор, Григоре Виеру, Игорь Виеру, Индепендецеи, Иоан Батезаторул, Извоарелор, Лалелелор, Лемнарулуй, Михай Эминеску, Мирча чел Батрын, Мирон Костин, митрополит Дософтей, Нуэ, Петрарилор, Поэницей, Серелор, Сфынтул Николае, Сфынтул Андрей, Сфынтул Архангел Михаил, Сфынтул Давид, Сфынтул Георге, Сфынтул Василе, Тудор Бубуйог, Валя Язулуй, Валериу Купча, Валериу Думбрава, Вероника Микле, Викторей, Зидарулиор — с 09:00 до 16:00.
Кишинев, Чореску:
улицы Александру чел Бун, Алексей Матеевич, Борис Главан, Чореску, Флорилор, Ион Крянгэ, Михай Эминеску, Минерилор, Приетения, Приетения, Виилор — с 09:20 до 16:30.
Кишинев, Гратиешть:
улицы Константина Негруцци, Гулбоака, Иона Ватаману, Марии Дрэган, Михая Эминеску, Сфынта Винери, Штефана чел Маре и Сфынт частично, с 08:30 до 19:00.
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