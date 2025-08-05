Челябинск лидирует в народном голосовании за звание «Культурная столица 2027»

Во второй этап конкурса на звание «Культурная столица 2027 года» пройдут 8 городов. Их объявят 15 августа. «Поддержка жителей Южного Урала и тех, кто побывал в нашем регионе и полюбил его, во втором этапе также крайне важна. Народное голосование продлится до 16 ноября. Победитель — обладатель звания “Культурная столица года” — определится 14 декабря по совокупности оценок, выставленных за все этапы конкурса», — говорит министр культуры Алексей Бетехтин.