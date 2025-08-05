Челябинск лидирует в народном голосовании за звание «Культурная столица 2027»

Напомним, 5 августа завершается один из этапов российского общенационального конкурса. Помимо оценки экспертов, одним из факторов прохождения города в следующий этап станет результат народного голосования.
Активная фаза голосования началась на портале «Госуслуги» в середине июня. На данный момент Челябинск находится на первом месте — почти 43 тыс. голосов. Далее идет Вологда (около 30 тыс.) и Новосибирск (почти 23 ты. голосов).
Всего в конкурсе принимают участие 26 городов. Их заявки и описание оценивали на платформе портала «Госуслуги» 10 анонимных экспертов в сфере культуры, экономики и городского управления.
Во второй этап конкурса на звание «Культурная столица 2027 года» пройдут 8 городов. Их объявят 15 августа. «Поддержка жителей Южного Урала и тех, кто побывал в нашем регионе и полюбил его, во втором этапе также крайне важна. Народное голосование продлится до 16 ноября. Победитель — обладатель звания “Культурная столица года” — определится 14 декабря по совокупности оценок, выставленных за все этапы конкурса», — говорит министр культуры Алексей Бетехтин.
Также 14 декабря в рамках специальной номинации будет определен и победитель народного голосования.