Семь беспилотников сбили над Ростовской областью

В ночь на вторник, в период с 22:00 четвертого августа до 01:40 пятого августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за ночь по стране было сбито 24 дрона. 13 БПЛА уничтожили в Брянской области. Семь — над Ростовской области, по два — над Калужской и Смоленской областями.
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