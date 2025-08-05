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Семь беспилотников сбили над Ростовской областью

В ночь на пятое августа в Ростовской области отразили атаку дронов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, в период с 22:00 четвертого августа до 01:40 пятого августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за ночь по стране было сбито 24 дрона. 13 БПЛА уничтожили в Брянской области. Семь — над Ростовской области, по два — над Калужской и Смоленской областями.

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