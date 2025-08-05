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Глава Камчатки Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки главы Вилючинска Игоря Головчака. Об этом во вторник, 5 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки главы Вилючинска Игоря Головчака. Об этом во вторник, 5 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ему неоднократно поступали жалобы от жителей на работу администрации. После масштабного землетрясения, которое произошло в регионе, количество недовольных только возросло.

— Сегодня провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей, — добавил глава Камчатки.

Солодов отметил, что работа администрации Вилючинска его не устраивает.

— По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака, — уточнил губернатор в публикации.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. В Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.