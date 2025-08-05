Бастрыкин: наемники ВСУ из 9 стран участвовали в атаке на Курскую область

Бастрыкин добавил, что у ВСУ также было несколько видов танков, включая немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, польские PT-91 TWARDY. Кроме того, у них были американские бронетранспортеры М113, Stryker и Bradley, немецкие Marder, британские бронемашины Husky TSV Cougar и американские HMMWV.