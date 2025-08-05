Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин: наемники ВСУ из 9 стран участвовали в атаке на Курскую область

Глава СКР рассказал о вооружении НАТО, которое использовалось при вторжении ВСУ в Курскую область.

Источник: Аргументы и факты

В составе ВСУ в Курскую область вторглись наемники из разных стран мира.

По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, это были представители Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других государства. «Продолжаем устанавливать их точное количество», — сказал он в интервью сайту KP.RU.

Глава СКР добавил, что при вторжении у бойцов ВСУ, кроме оружия, выпущенного во времена СССР и период «Незалежности», было много вооружения, которое Киев получил от стран НАТО. Так, например, боевики использовали ракетные системы М142 HIMARS (США), реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир» чешского производства, армейский тактический ракетный комплекс MGM ATACMS (США), британские крылатые ракеты воздушного базирования StormShadow, 155-мм гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки M109A6 «Паладин» (США).

Бастрыкин добавил, что у ВСУ также было несколько видов танков, включая немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, польские PT-91 TWARDY. Кроме того, у них были американские бронетранспортеры М113, Stryker и Bradley, немецкие Marder, британские бронемашины Husky TSV Cougar и американские HMMWV.

По словам Бастрыкина, следователи оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в 3 млрд рублей.

Сообщалось также, что в России за вторжение в Курскую область осуждены уже более 250 участников ВФУ и иностранных наемников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше