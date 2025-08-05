В России открыли свойства связанных нейронов, что поможет в моделировании ИИ

В ходе исследования выяснилось, что в зависимости от параметров система из двух нейронов может синхронизироваться в одном из трех режимов: состоянии покоя, одиночном спайке или устойчивом автоколебательном режиме. При этом, как отметили в ведомстве, поведение одного нейрона напрямую зависит от второго: сильная связь может изменить исходный режим второго нейрона — как разбудить его, так и подавить возбуждение.