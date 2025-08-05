Türkiye: Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Türkiye.
— На повестке дня визита — как соглашение о свободной торговле, так и усилия по установлению мира в российско-украинской войне. Посол Украины в Анкаре Нариман Джеляль сообщил, что президент Эрдоган в ближайшее время посетит Киев и что одним из важнейших вопросов переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле, — говорится в материале издания.
В конце июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли принципиальной договоренности о проведении встречи президентов двух стран, Владимира Путина и Владимира Зеленского, в Турции.
При этом Турция не стала комментировать сообщения о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотников для Украины. Ранее появилась информация, что Бельгия и Турция присоединятся к составу «коалиции дронов» — туда входят страны, занимающиеся закупками беспилотников для Вооруженных сил Украины.