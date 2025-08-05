Türkiye: Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению Зеленского

— На повестке дня визита — как соглашение о свободной торговле, так и усилия по установлению мира в российско-украинской войне. Посол Украины в Анкаре Нариман Джеляль сообщил, что президент Эрдоган в ближайшее время посетит Киев и что одним из важнейших вопросов переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле, — говорится в материале издания.