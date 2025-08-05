В РФ создали композитные покрытия с антитромбогенезными свойствами для имплантов

Отмечается, что новые композитные покрытия, разработанные на основе коллагена и углеродных нанотрубок, помимо антитромбогенезных свойств обладают рядом преимуществ. Среди них высокая устойчивость к механическим нагрузкам, а также более простая интеграция покрытия в медицинские устройства. «Технология их нанесения с помощью распыления и последующего испарения растворителя с помощью лазерного воздействия позволяет создавать однородные и тонкие слои, что упрощает интеграцию в медицинские устройства», — говорится в сообщении.