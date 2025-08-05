В РФ создали композитные покрытия с антитромбогенезными свойствами для имплантов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты НИУ «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) разработали композитные покрытия для медицинских имплантов, контактирующих с кровью, которые позволяют снижать риск закупорки кровеносных сосудов и образования тромбов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
По словам сотрудницы Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Кристины Попович, имплантируемые перекачивающие кровь устройства часто вызывают осложнения в виде тромбоза, что приводит к закупорке сосудов и гемолизу (разрушению красных кровяных телец) из-за контакта искусственных поверхностей с кровью. А традиционные методы антикоагулянтной терапии имеют серьезные ограничения, включая риск тромбоцитопении и необходимость постоянного мониторинга состояния крови. «Разработанные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов, что позволяет снизить адсорбцию белков и активацию тромбоцитов», — сказала она.
Отмечается, что новые композитные покрытия, разработанные на основе коллагена и углеродных нанотрубок, помимо антитромбогенезных свойств обладают рядом преимуществ. Среди них высокая устойчивость к механическим нагрузкам, а также более простая интеграция покрытия в медицинские устройства. «Технология их нанесения с помощью распыления и последующего испарения растворителя с помощью лазерного воздействия позволяет создавать однородные и тонкие слои, что упрощает интеграцию в медицинские устройства», — говорится в сообщении.
Как уточнила Попович, ученые разработали не только композитные покрытия, но и метод их тестирования. «Мы разработали микрофлюидный чип, который является эффективной платформой, воспроизводящей реальные условия кровотока, включая высокие напряжения сдвига. Это позволило точно оценить, как покрытия ведут себя в динамике, а не в статической среде, как делалось ранее», — заключила она.
Результаты исследования представлены в международной монографии, посвященной исследованию, разработке и применению микро и наносистем XXI века.