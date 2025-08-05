Волгоградцам ограничат снятие денег через банкоматы

Изменения в законодательстве направлены на борьбу с мошенничеством при снятии наличных денежных средств через банкоматы. В настоящее время отсутствует эффективный механизм предотвращения снятия денег злоумышленниками, получившими доступ к чужим картам или обманным путем убедившими владельцев карт предоставить им доступ к средствам.
Ключевым изменением является внедрение многоуровневой системы лимитов и обязательство банков анализировать операции снятия наличных на предмет подозрительной активности. При обнаружении признаков мошенничества, таких как необычно крупная сумма, нетипичная частота снятия или подозрительные обстоятельства (например, снятие денег в ночное время), банк сможет временно ограничить выдачу средств свыше 50 000 рублей в сутки на срок до 48 часов.
Такая мера позволит банкам оперативно реагировать на потенциальные мошеннические действия и защищать средства россиян, в том числе волгоградцев.
Также с 1 сентября 2025 года вводится дополнительное ограничение на снятие наличных в банкоматах для определенной категории владельцев банковских карт. Максимальная сумма снятия наличных через банкомат для таких лиц составит 100 000 рублей в месяц. При превышении этого лимита банк будет блокировать операцию снятия.
Это ограничение затронет только тех держателей карт, информация о которых включена в базу данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».
Новые правила будут применяться ко всем кредитным организациям, выпускающим платежные карты, и действовать во всех банкоматах на территории России. Таким образом, ограничение направлено на предотвращение дальнейших случаев мошенничества и защиты средств тех клиентов, которые ранее уже становились жертвами мошеннических схем.