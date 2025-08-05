Волгоградцам ограничат снятие денег через банкоматы

Также с 1 сентября 2025 года вводится дополнительное ограничение на снятие наличных в банкоматах для определенной категории владельцев банковских карт. Максимальная сумма снятия наличных через банкомат для таких лиц составит 100 000 рублей в месяц. При превышении этого лимита банк будет блокировать операцию снятия.