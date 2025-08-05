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Инсайдер Карпов: «Крылья Советов» будут платить Ахметову 2,5 млн рублей в месяц

«Зелено-бело-синие» близки к подписанию очередного новичка на старте сезона.

Источник: МК.RU Самара

«Зелено-бело-синие» близки к подписанию очередного новичка на старте сезона.

Напомним, информация о возможном переезде 27-летнего полузащитника в Самару появилась еще в середине прошлого месяца. Речь шла о бесплатной аренде на год.

Ильзат Ахметов — воспитанник тольяттинской «Академии Коноплева». Также играл за «Рубин», ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». В прошлом сезоне в 15 матчах (пять — в РПЛ, десять — в Кубке) не отметился результативными действиями.

Ранее стороны договорились о зарплате Ильзата в 3 млн рублей в месяц с доплатами от петербургского клуба. Сведения о сделке подтвердили и «сине-бело-голубые». Однако теперь инсайдер Иван Карпов сообщает о 2,5 млн рублей.

При этом есть возможность вернуться зимой в «Зенит». Также волжане сами могут отказаться от него.

Недавно экс-игрок «КС» Павел Яковлев заявил, что у Вадима Ракова есть все качества, чтобы стать топовым футболистом.

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