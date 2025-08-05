Инсайдер Карпов: «Крылья Советов» будут платить Ахметову 2,5 млн рублей в месяц

«Зелено-бело-синие» близки к подписанию очередного новичка на старте сезона.
Напомним, информация о возможном переезде 27-летнего полузащитника в Самару появилась еще в середине прошлого месяца. Речь шла о бесплатной аренде на год.
Ранее стороны договорились о зарплате Ильзата в 3 млн рублей в месяц с доплатами от петербургского клуба. Сведения о сделке подтвердили и «сине-бело-голубые». Однако теперь инсайдер Иван Карпов сообщает о 2,5 млн рублей.
При этом есть возможность вернуться зимой в «Зенит». Также волжане сами могут отказаться от него.
Недавно экс-игрок «КС» Павел Яковлев заявил, что у Вадима Ракова есть все качества, чтобы стать топовым футболистом.
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