Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска из-за жалоб жителей после землетрясения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за большого количества жалоб жителей на работу городской администрации после сильного землетрясения. Он заявил, что лично убедился в обоснованности их претензий.

Солодов заявил, что лично убедился в обоснованности жалоб местных жителей Вилючинска.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за большого количества жалоб жителей на работу городской администрации после сильного землетрясения. Он заявил, что лично убедился в обоснованности их претензий.

«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал Солодов на своей странице ВКонтакте.

Он сообщил, что посетили жилые дома, социальные объекты и пункт временного размещения в Вилючинске и лично убедился в обоснованности жалоб жителей. По его словам, работа администрации и реакция на чрезвычайную ситуацию неудовлетворительны.

Ранее, 30 июля, в акватории Тихого океана, к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8 — крупнейшее на Дальнем Востоке с 1952 года. Разлом длиной 200 километров прошел вдоль Курильско-Камчатского желоба.

Власти Камчатки призвали жителей не приближаться к побережью. Сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами. В районе Петропавловска-Камчатского волна достигла четырех метров, однако наибольший ущерб стихия нанесла Северо-Курильску, где затопило порт и рыбозавод. В регионе и на Курилах началась срочная эвакуация населения на возвышенности.