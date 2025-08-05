Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска из-за жалоб жителей после землетрясения

Власти Камчатки призвали жителей не приближаться к побережью. Сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами. В районе Петропавловска-Камчатского волна достигла четырех метров, однако наибольший ущерб стихия нанесла Северо-Курильску, где затопило порт и рыбозавод. В регионе и на Курилах началась срочная эвакуация населения на возвышенности.