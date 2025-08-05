В саду «Эрмитаж» организуют концерт в честь Дня строителя

Недавно стало известно, что в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Комплекс градостроительной политики и строительства анонсировал необычный турнир по игре в тетрис. Участникам предлагается проявить стратегическое мышление, скорость реакции и смекалку — качества, которые важны не только в игре, но и в реальной работе строителей. Чтобы дать каждому шанс проверить свои силы, в городе установят специальные игровые станции. Финал соревнований обещает быть зрелищным: лучшие игроки сразятся за победу, а их достижения покажут на медиафасаде Останкинской башни. Главная задача — «построить» как можно больше виртуальных объектов, демонстрируя умение адаптироваться к изменениям и принимать нестандартные решения.