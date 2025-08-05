В саду «Эрмитаж» организуют концерт в честь Дня строителя

Концерт «Искусство строить», приуроченный к профессиональному празднику — Дню строителя, организует столичный Комплекс градостроительной политики и строительства. Он состоится 10 августа в саду «Эрмитаж». В программе — выступление симфонического оркестра Imperialis Orchestra, который известен своими масштабными шоу на главных площадках Москвы и России.
Гости смогут насладиться музыкой в окружении природы и погрузиться в атмосферу, где творчество, искусство, современные технологии и звуки современного мегаполиса объединяются в единое целое.
«Концерт ко Дню строителя станет не только ярким событием профессионального праздника и форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”, в него мы заложили особую миссию — вместе с Imperialis Orchestra, самым необычным оркестром страны, показать, насколько многогранен процесс создания города, как много в нем энергетики и настоящего искусства. Нам хочется, чтобы горожане научились слушать и слышать изменения в городе совершенно по-новому — через музыку, творчество, эмоции. Приглашаем всех москвичей присоединиться к этому уникальному эксперименту», — рассказала Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
В рамках мероприятия прозвучат известные композиции в исполнении коллектива, которые будут дополнены уникальными музыкальными фрагментами, воссоздающими звуки реальных строительных площадок в различных районах Москвы. Гости услышат, как идет строительство жилого комплекса «Бадаевский», возведение моста через Москву-реку в районе улицы Новозаводской, а также уникальные звуки строительства станции метро «Липовая Роща».
Этот концерт станет уникальным музыкально-визуальным путешествием, которое позволит взглянуть на профессию строителя с новой стороны. Посетители узнают, что строительство — это не просто работа, а настоящее искусство, а результат — это уникальный и комфортный город. Концерт состоится в 19:00, регистрация не требуется.
Недавно стало известно, что в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Комплекс градостроительной политики и строительства анонсировал необычный турнир по игре в тетрис. Участникам предлагается проявить стратегическое мышление, скорость реакции и смекалку — качества, которые важны не только в игре, но и в реальной работе строителей. Чтобы дать каждому шанс проверить свои силы, в городе установят специальные игровые станции. Финал соревнований обещает быть зрелищным: лучшие игроки сразятся за победу, а их достижения покажут на медиафасаде Останкинской башни. Главная задача — «построить» как можно больше виртуальных объектов, демонстрируя умение адаптироваться к изменениям и принимать нестандартные решения.
«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвящённые развитию одного из самых современных мегаполисов мира.