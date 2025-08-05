Российская оперная дива получила предложение руки и сердца на вулкане

Трогательная сцена развернулась рядом с Ключевской сопкой. Возлюбленный сделал предложение даме сердца на фоне извергающегося вулкана, об этом пишет тг-канал Amur Mash. Правда, картинка получилась немного смазанной, поскольку огнедышащее сопло закрывали облака.
Пара уже какое-то время путешествует по Дальнему Востоку. Влюбленные побывали в Северо-Курильске, а оттуда рванули на Камчатку. Предложение руки и сердца певица из Санкт-Петербурга Виктория Васильева получила на вулкане Плоский Табачник. Место было выбрано не случайно. Фоном должна была служить извергающаяся Ключевская сопка.
В последние дни сопка и правда забрасывает Камчатку вулканическими бомбами. Над жерлом вылетают сгустки до 500 метров. Но волнующий момент состоялся на вполне себе сдержанном заднике. Небо заволокли облака. Однако это компенсировали эмоции обрученных. Вместо магмы фонтанировали чувства.