Российская оперная дива получила предложение руки и сердца на вулкане

Пара уже какое-то время путешествует по Дальнему Востоку. Влюбленные побывали в Северо-Курильске, а оттуда рванули на Камчатку. Предложение руки и сердца певица из Санкт-Петербурга Виктория Васильева получила на вулкане Плоский Табачник. Место было выбрано не случайно. Фоном должна была служить извергающаяся Ключевская сопка.