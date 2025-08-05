Планирует обогатиться миллионами: Варнава везет свое кабаре-шоу во Францию, но билеты не продаются

Продажа билетов на шоу уже открыта. Стартовая цена — €5000 (461 тысяча рублей по текущему курсу), максимальная — €10000 (923 тысячи рублей). Такие цены за столик на двоих, столиков в заведении 32. Екатерина планирует дать два шоу. На сегодняшний день распродано 7 столов на два дня. Если актрисе удастся продать все, выручка составит €245000 (более 22 млн рублей) за одно шоу. Часть выручки пойдет на зарплаты танцорам и другие расходы, но и Екатерина обделена не будет. Правда, удастся ли продать хотя бы половину столов — вопрос открытый. До шоу осталось меньше месяца.