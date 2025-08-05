Планирует обогатиться миллионами: Варнава везет свое кабаре-шоу во Францию, но билеты не продаются

Екатерина Варнава готовится удивлять публику во Франции.
Актриса Екатерина Варнава пытается заработать на зарубежных гастролях. В сентябре она планирует показать на Лазурном берегу провокационное кабаре-шоу «Королева драмы». URA.RU посчитало, сколько планирует заработать актриса.??
Кабаре-проект звезды КВН носит весьма откровенный характер. В нем полуобнаженной предстает не только сама Екатерина, но и ее танцоры. Мужчины одеты в чулки и корсеты*, что является «нормой» для западной публики, но не для России. Соответственно, зарабатывать дома с этим «продуктом» Варнава не может.
Продажа билетов на шоу уже открыта. Стартовая цена — €5000 (461 тысяча рублей по текущему курсу), максимальная — €10000 (923 тысячи рублей). Такие цены за столик на двоих, столиков в заведении 32. Екатерина планирует дать два шоу. На сегодняшний день распродано 7 столов на два дня. Если актрисе удастся продать все, выручка составит €245000 (более 22 млн рублей) за одно шоу. Часть выручки пойдет на зарплаты танцорам и другие расходы, но и Екатерина обделена не будет. Правда, удастся ли продать хотя бы половину столов — вопрос открытый. До шоу осталось меньше месяца.
Екатерина Варнава ранее работала в кабаре-театре Crave, пока ее не заменила актриса Агата Муцениеце. Из-за молчаливой позиции звезды КВН она начала лишаться работы и контрактов. Сейчас Варнава пытается заработать на русскоязычной публике за пределами России.
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