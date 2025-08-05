Тольяттинская «Лада» может подписать 33-летнего форварда Максима Карпова

Нападающий провел минувший розыгрыш КХЛ в новосибирской «Сибири».
33-летний Максим Карпов родился в Челябинске. Там же начал карьеру за дубль местного «Мечела» в сезоне 2006−2007. Также выступал за «Белых Медведей» в МХЛ и «Трактор» в Континентальной хоккейной лиге.
После перебрался в столичное «Динамо», а затем в петербургский СКА и магнитогорский «Металлург». Прошлый розыгрыш КХЛ провел в «Сибири». В 54 матчах набрал 14 очков (шесть шайб и восемь ассистов).
Об интересе тольяттинской «Лады» к Карпову пишет журналист «СЭ» Михаил Зислис.
На днях волжане подписали 2-летний контракт с экс-форвардом «Витязя» Иваном Савчиком.
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