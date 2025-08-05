СМИ: Андрей Макаревич* оставил в России тайную недвижимость

Музыкант Андрей Макаревич* оставил в России недвижимость, которую держит в секрете и оплачивает ее охрану. Об этом во вторник, 5 августа, пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что в 2000-х Макаревич* приобрел дом с участком у Леонида Ярмольника. Полностью отремонтировал недвижимость и оформил право собственности в 2008 году.
Речь идет о двухэтажном коттедже площадью более 300 квадратных метров и участке в 15 соток в деревне Подушкино Московской области. В настоящее время объект оценивается примерно в 70 миллионов рублей. Несмотря на заявления музыканта в интервью о том, что у него в России не осталось ни друзей, ни недвижимости, ни работы, дом продолжает числиться в его собственности.
По имеющимся данным, коттедж до сих пор принадлежит Макаревичу*. Соседи утверждают, что видели его последний раз около шести лет назад. При этом дом не выставлялся на продажу и находится под охраной. За услуги охранного предприятия, как сообщается, он ежемесячно выплачивает около пяти тысяч рублей. Кроме того, время от времени на участок приезжает уборщик.
Хотя музыкант дистанционно следит за недвижимостью, внешнее состояние дома оставляет желать лучшего: на территории накопилась грязь, клумбы заросли, а на фасаде начала распространяться плесень, говорится в публикации.
Лидер «Машины времени» среди прочего пообещал, что после окончания конфликта на Украине выйдет на сцену в Киеве. При этом, по его словам, перед россиянами он выступать не хочет.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.