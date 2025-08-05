СМИ: Андрей Макаревич* оставил в России тайную недвижимость

По имеющимся данным, коттедж до сих пор принадлежит Макаревичу*. Соседи утверждают, что видели его последний раз около шести лет назад. При этом дом не выставлялся на продажу и находится под охраной. За услуги охранного предприятия, как сообщается, он ежемесячно выплачивает около пяти тысяч рублей. Кроме того, время от времени на участок приезжает уборщик.