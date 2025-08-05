В Дании потребовали убрать «уродливую и порнографическую» статую: что не так с «Большой русалкой»

Датское агентство по дворцам и культуре собирается обратиться к властям с просьбой демонтировать 14-тонную скульптуру «Большая русалка» из форта Драгёр в Копенгагене из-за недовольства местных жителей. Об этом пишет The Guardian.
Искусствовед издания Матиас Крайгер назвал статую «уродливой и порнографической». Некоторые жители заявили, что ее формы мешают женщинам принять собственные тела. Так священник Сорин Готфредсен считает, что эта русалка стала «горячей мечтой мужчины о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли будет способствовать принятию многими женщинами своего собственного тела».
Автор скульптуры Питер Бек не понимает такой критики. Он заявил, что грудь каменной статуи просто «пропорциональна размеру» ее масштаба. Защитники скульптуры утверждают, что аргументы критиков являются простой попыткой диктовать, каким должно и не должно быть женское тело.
Ранее жителей Костромской области возмутила русалка в нижнем белье у православного храма. Скульптура всего за несколько дней успела стать причиной громкого скандала.