В Дании потребовали убрать «уродливую и порнографическую» статую: что не так с «Большой русалкой»

Искусствовед издания Матиас Крайгер назвал статую «уродливой и порнографической». Некоторые жители заявили, что ее формы мешают женщинам принять собственные тела. Так священник Сорин Готфредсен считает, что эта русалка стала «горячей мечтой мужчины о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли будет способствовать принятию многими женщинами своего собственного тела».