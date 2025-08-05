В Прикамье пройдет международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве»

В Пермском крае пройдет традиционный ежегодный Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве», в котором примут участие ведущие военные артисты России и Республики Беларусь.
Главными исполнителями фестиваля этого года станут:
— заслуженный артист России, солист легендарного ансамбля ВДВ «Голубые береты» Денис Платонов, г. Москва;
— группа «Синева» 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, г. Новороссийск;
— ветеран войны в Афганистане Александр Лашук, Республика Беларусь;
— вокальная группа «Неслужебное задание» Пограничной службы России, г. Курган;
— исполнители из Тольятти, Екатеринбурга и Пермского края.
Фестиваль посвящается Году защитника Отечества, 80-летию Великой Победы, 95-летию ВДВ. Традиционно его организаторами являются Пермское краевое отделение «Боевого братства» и Пермский городской Совет ветеранов.
Концерты фестиваля пройдут в четырех городах Прикамья:
— 7 августа — г. Кудымкар, КДЦ, начало в 18.00;
— 7 августа — г. Губаха, ДК "Энергетик2, начало в 18.00;
— 8 августа — г. Пермь, городская эспланада, площадь у монумента «Героям фронта и тыла», начало в 17.00;
— 9 августа — г. Чайковский, площадь имени П. И. Чайковского, начало в 18.00.
Фестиваль проводится при поддержке Администрации губернатора Пермского края и Фонда грантов губернатора Пермского края. Вход на все мероприятия свободный.