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В Прикамье пройдет международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве»

В Пермском крае пройдет традиционный ежегодный Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве», в котором примут участие ведущие военные артисты России и Республики Беларусь.

В Пермском крае пройдет традиционный ежегодный Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве», в котором примут участие ведущие военные артисты России и Республики Беларусь.

Главными исполнителями фестиваля этого года станут:

— заслуженный артист России, солист легендарного ансамбля ВДВ «Голубые береты» Денис Платонов, г. Москва;

— группа «Синева» 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, г. Новороссийск;

— ветеран войны в Афганистане Александр Лашук, Республика Беларусь;

— вокальная группа «Неслужебное задание» Пограничной службы России, г. Курган;

— исполнители из Тольятти, Екатеринбурга и Пермского края.

Фестиваль посвящается Году защитника Отечества, 80-летию Великой Победы, 95-летию ВДВ. Традиционно его организаторами являются Пермское краевое отделение «Боевого братства» и Пермский городской Совет ветеранов.

Концерты фестиваля пройдут в четырех городах Прикамья:

— 7 августа — г. Кудымкар, КДЦ, начало в 18.00;

— 7 августа — г. Губаха, ДК "Энергетик2, начало в 18.00;

— 8 августа — г. Пермь, городская эспланада, площадь у монумента «Героям фронта и тыла», начало в 17.00;

— 9 августа — г. Чайковский, площадь имени П. И. Чайковского, начало в 18.00.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации губернатора Пермского края и Фонда грантов губернатора Пермского края. Вход на все мероприятия свободный.