В Самаре пройдет юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»

16 и 17 августа в Струковском саду в Самаре состоится X летний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (0+). Мероприятие пройдет при поддержке правительства Самарской области и городской администрации.
В программе — выступления 20 театральных коллективов и 25 музыкальных групп из разных регионов России. Гостей ждут спектакли, интерактивы, мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы и тематические площадки для зрителей всех возрастов, включая детей.
Фестиваль завершится премьерой спектакля «Заповедная» (12+) по мотивам легенд Жигулевских гор.
Ранее мы писали, что самарцев приглашают на бесплатные кинопоказы под открытым небом у «Ладьи» с 6 по 10 августа.
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