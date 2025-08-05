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ВСУ перебросили 72-ю мехбригаду западнее Волчанска из-за больших потерь

Подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выводятся на восстановление боеспособности.

Источник: Аргументы и факты

В связи с существенными потерями личного состава под Волчанском, украинское военное руководство осуществило передислокацию подразделений 72-й отдельной механизированной бригады западнее этого населенного пункта. Данную информацию предоставили ТАСС источники в российских силовых структурах.

Как сообщил источник, подразделения 72-й бригады были переброшены в район Старицы. Предположительно, их переброска связана с необходимостью замены частей, утративших боеспособность в ходе недавних боев в данном районе. В то же время, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отводятся с линии боевого соприкосновения для восстановления боеготовности.

По словам представителя российских силовых структур, деморализация среди украинских военнослужащих усиливается на фоне награждения Владимиром Зеленским государственными наградами сотрудников штаба и тыловых служб, а не офицерского и сержантского состава, непосредственно участвующего в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ не дают украинской артиллерии закрепиться возле Константиновки.