В связи с существенными потерями личного состава под Волчанском, украинское военное руководство осуществило передислокацию подразделений 72-й отдельной механизированной бригады западнее этого населенного пункта. Данную информацию предоставили ТАСС источники в российских силовых структурах.
Как сообщил источник, подразделения 72-й бригады были переброшены в район Старицы. Предположительно, их переброска связана с необходимостью замены частей, утративших боеспособность в ходе недавних боев в данном районе. В то же время, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отводятся с линии боевого соприкосновения для восстановления боеготовности.
По словам представителя российских силовых структур, деморализация среди украинских военнослужащих усиливается на фоне награждения Владимиром Зеленским государственными наградами сотрудников штаба и тыловых служб, а не офицерского и сержантского состава, непосредственно участвующего в боевых действиях.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ не дают украинской артиллерии закрепиться возле Константиновки.