ВСУ перебросили 72-ю мехбригаду западнее Волчанска из-за больших потерь

Как сообщил источник, подразделения 72-й бригады были переброшены в район Старицы. Предположительно, их переброска связана с необходимостью замены частей, утративших боеспособность в ходе недавних боев в данном районе. В то же время, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отводятся с линии боевого соприкосновения для восстановления боеготовности.