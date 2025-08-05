На Земле наступит самый короткий день за всю историю: человечество находится на пороге катастрофы

5 августа Земля совершит один из самых коротких оборотов за всю историю наблюдений. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на ученых, гравитационное воздействие Луны заставит планету вращаться быстрее, сократив продолжительность суток на 1,25 миллисекунды.
Хотя это изменение незаметно для человека, специалисты предупреждают о катастрофических долгосрочных последствиях. Ускорение вращения может привести к перераспределению океанских вод — от полюсов к экватору. Даже незначительное увеличение скорости на милю в час (1,61 км\ч) способно поднять уровень моря в экваториальных регионах, угрожая затоплением прибрежным городам.
В экстремальном сценарии, при ускорении вращения на 100 миль в час (160,9 км\ч), под водой могут оказаться территории у экватора. Ученые отмечают, что более быстрое вращение нарушит циркадные ритмы человека. Солнечные сутки могут сократиться до 22 часов, что сдвинет биологические часы без возможности адаптации.
Исследования показывают, что даже переход на летнее время, со сдвигом всего на час, увеличивает число сердечных приступов и аварий. Постоянное же изменение ритма планеты может иметь более серьезные последствия для здоровья и жизнедеятельности людей.
Ранее сообщалось, что на Земле из-за деятельности человека появляются новые времена года. Примеры подобного существуют уже сейчас. Наиболее явным примером изменения климата служат «сезоны дымки».