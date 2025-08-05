Shot: иноагент Андрей Макаревич* оставил в России тайный дом

Иноагент Макаревич* оставил коттедж в Москве.
Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) сохранил в России элитный коттедж в Подушкино Московской области, несмотря на публичные заявления о полном разрыве с родиной. Об этом пишет Shot.
«Коттедж до сих пор в собственности у музыканта», — отмечается в сообщении telegram-канала. При этом сам Макаревич заявлял, что в России у него ничего не осталось. Тем не мене дом почему-то скрыл, подчеркивают журналисты.
Макаревич приобрел двухэтажный коттедж площадью более 300 квадратных метров в начале 2000-х. В 2008 году музыкант завершил оформление всех документов на недвижимость. Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича на участке шесть лет назад. В настоящий момент коттедж не выставлен на продажу и находится под постоянной охраной.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом.