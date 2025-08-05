Ученые: Огромное число людей погибло в пандемию не от COVID-19

Ученые изучили записи 585 человек, госпитализированных в отделение интенсивной терапии в Северо-Западной мемориальной больнице в штате Иллинойс. У всех них была тяжелая пневмония и/или дыхательная недостаточность, а у 190 — COVID-19, передает издание.