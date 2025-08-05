Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали 26 происшествий

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 26 происшествий. В их числе — семь техногенных пожаров, одиннадцать загораний сухой растительности и восемь ДТП, в которых спасли двух человек. Для ликвидации последствий было задействовано 160 специалистов и 40 единиц техники.
В ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью составит от +19 до +24 градусов, на севере и западе области — до 14 , днём воздух прогреется до +36°C.
МЧС предупреждает о высоком риске природных пожаров. В северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье объявлен 5-й класс пожароопасности, в северо-западных, северо-восточных районах и Приазовье — 4-й класс. Жителям и гостям региона рекомендуется соблюдать осторожность и воздержаться от разведения огня в необорудованных местах.
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