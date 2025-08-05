Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали 26 происшествий

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 26 происшествий. В их числе — семь техногенных пожаров, одиннадцать загораний сухой растительности и восемь ДТП, в которых спасли двух человек. Для ликвидации последствий было задействовано 160 специалистов и 40 единиц техники.