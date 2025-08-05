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Изношенные здания школ и детсадов в Хабаровске признали опасными

Суд установил: в некоторых учреждениях износ превышает 30%.

Источник: Соцсети

Индустриальный районный суд Хабаровска удовлетворил иски городской прокуратуры к школам и детским садам, которые не проводили техническое обследование зданий свыше 10 лет, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».

По решению суда, образовательные учреждения обязаны пройти полное обследование, а управление образования — выделить на это средства.

Речь идёт о зданиях, построенных 40−50 лет назад, с процентом износа от 30% и выше. Отсутствие актуальной технической экспертизы может угрожать жизни детей и сотрудников, а также мешает своевременному капитальному ремонту, подчеркнули в суде.