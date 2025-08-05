Изношенные здания школ и детсадов в Хабаровске признали опасными

Речь идёт о зданиях, построенных 40−50 лет назад, с процентом износа от 30% и выше. Отсутствие актуальной технической экспертизы может угрожать жизни детей и сотрудников, а также мешает своевременному капитальному ремонту, подчеркнули в суде.