Изношенные здания школ и детсадов в Хабаровске признали опасными

Индустриальный районный суд Хабаровска удовлетворил иски городской прокуратуры к школам и детским садам, которые не проводили техническое обследование зданий свыше 10 лет, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
По решению суда, образовательные учреждения обязаны пройти полное обследование, а управление образования — выделить на это средства.
Речь идёт о зданиях, построенных 40−50 лет назад, с процентом износа от 30% и выше. Отсутствие актуальной технической экспертизы может угрожать жизни детей и сотрудников, а также мешает своевременному капитальному ремонту, подчеркнули в суде.