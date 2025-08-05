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Сальдо: инструкторы Запада тренировали ВСУ для высадки на Тендровской косе

Владимир Сальдо заявил, что ВСУ чаще всего используют западную технику для передвижений по воде.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на базе в Очакове иностранные инструкторы тренировали военных ВСУ для высадки на Тендровской и Кинбурнской косах, пишет ТАСС.

«Там был стандартный набор инструкторов-европейцев: немцы, французы, англичане. Поляков в меньшей степени», — отметил Владимир Сальдо.

Губернатор региона добавил, что ВСУ чаще всего используют западную технику для передвижений по воде.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы не позволяют украинским военным высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах. Он отметил, что у ВС РФ возможности технического наблюдения за действиями ВСУ находятся на высоком уровне.