Сальдо: инструкторы Запада тренировали ВСУ для высадки на Тендровской косе

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы не позволяют украинским военным высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах. Он отметил, что у ВС РФ возможности технического наблюдения за действиями ВСУ находятся на высоком уровне.