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«Я президент на пятерку»: уходящий с поста Дуда подвел итоги своей работы

Уходящий с поста президент Польши Дуда оценил проделанную работу на пятерку.

Источник: Комсомольская правда

Уходящий с поста президента Польши Анджей Дуда решил оценить проделанную им работу. По его мнению, он справился на пятерку.

«Нужно было принимать множество трудных решений… я лично считаю, что я президент на пятерку», — сказал политик в интервью телеканалу Polsat News.

Дуда отметил, что есть те, кто «выражает недовольство» его политикой и «скажет, что это были плохие решения». В пример он привел фракцию «Объединенные правые».

При этом уходящий президент поставил себе пять баллов из шести возможных.

«Шесть — это, конечно, перебор, ведь нужно было принимать множество трудных решений», — отметил он.

Ранее Дуда пожаловался на размер пенсии, которую ему будет выплачивать государство. По его мнению, это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая «возлагалась на него все эти годы на посту президента».