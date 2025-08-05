Ожидание больше двух часов: в очереди на Крымском мосту застряли свыше тысячи авто

Утром 5 августа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась масштабная очередь. Согласно данным Telegram-канала, посвященного оперативной обстановке у переправы, к 08:00 мск в ожидании ручного досмотра скопилась почти тысяча автомобилей.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 968 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.
На противоположной стороне, со стороны Керчи, ситуация несколько лучше — там досмотра ожидают 179 транспортных средств.
Накануне более четырех тысяч автомобилей стояли в очереди на ручной досмотр на Крымском мосту. Время ожидания для водителей машин со стороны Тамани составило более шести часов, а для автомобилистов со стороны Керчи — более трех часов.