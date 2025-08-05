Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ожидание больше двух часов: в очереди на Крымском мосту застряли свыше тысячи авто

Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани достигла порядка тысячи машин.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 августа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась масштабная очередь. Согласно данным Telegram-канала, посвященного оперативной обстановке у переправы, к 08:00 мск в ожидании ручного досмотра скопилась почти тысяча автомобилей.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 968 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

На противоположной стороне, со стороны Керчи, ситуация несколько лучше — там досмотра ожидают 179 транспортных средств.

Накануне более четырех тысяч автомобилей стояли в очереди на ручной досмотр на Крымском мосту. Время ожидания для водителей машин со стороны Тамани составило более шести часов, а для автомобилистов со стороны Керчи — более трех часов.