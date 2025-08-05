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Роспотребнадзор закрыл один из пляжей в Воронеже

Уровень химического потребления кислорода в воде превышает норму в 1,2 раза.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты санитарного надзора обнаружили, что вода на пляже возле санатория имени Горького в Воронеже не соответствует нормам санитарно-химических и микробиологических показателей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в 4 августа.

Санитарные врачи отметили, что уровень химического потребления кислорода в воде превышает норму в 1,2 раза. Этот показатель указывает на содержание органических веществ в водоеме и позволяет оценить уровень его загрязнения как природного, так и техногенного происхождения.

В мэрию Воронежа и к руководителю организации, отвечающей за пляж, были отправлены письма с просьбой установить предупреждающие аншлаги о запрете купания из-за неприемлемого качества воды.

Напомним, купальный сезон в Воронежской области начался 1 июня. В этом году в регионе было официально зарегистрировано 57 мест для отдыха.