Роспотребнадзор закрыл один из пляжей в Воронеже

Специалисты санитарного надзора обнаружили, что вода на пляже возле санатория имени Горького в Воронеже не соответствует нормам санитарно-химических и микробиологических показателей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в 4 августа.
Санитарные врачи отметили, что уровень химического потребления кислорода в воде превышает норму в 1,2 раза. Этот показатель указывает на содержание органических веществ в водоеме и позволяет оценить уровень его загрязнения как природного, так и техногенного происхождения.
В мэрию Воронежа и к руководителю организации, отвечающей за пляж, были отправлены письма с просьбой установить предупреждающие аншлаги о запрете купания из-за неприемлемого качества воды.
Напомним, купальный сезон в Воронежской области начался 1 июня. В этом году в регионе было официально зарегистрировано 57 мест для отдыха.