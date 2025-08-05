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Минприроды назвало виновных в сжигании тары из-под ядохимикатов под Зельвой

Под Зельвой работники предприятия сжигали емкости из-под ядохимикатов.

Источник: Комсомольская правда

В Зельвенском районе на территории сельхозпредприятия сжигали пластиковые емкости из-под ядохимикатов, рассказали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Нарушение установили вблизи деревни Клепачи, где 2 августа на землях сельхозпредприятия «Мижеричи» работники сжигали пластиковые емкости из-под ядохимикатов. На месте их застали природоохранники.

В Миниприроды подчеркнули, что тем самым был причинен вред окружающей среде, также были нарушены требования по обращению с отходами, так как такие емкости следуют направлять на переработку.

По данному факту начали административное производство в отношении должностного лица сельхозпредприятия и юрлица.

Землю, где сжигалась тара от ядохимикатов очищена, а продукты горения вывезли и утилизировали по правилам.

Еще мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам.

Тем временем Мининформации запретило еще 31 печатное издание в Беларуси: «Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези».