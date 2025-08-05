В Перми прошла юбилейная спартакиада детских лагерей отдыха

В спортивном комплексе имени Сухарева состоялось яркое событие летнего сезона — юбилейная X спартакиада организаций отдыха детей и их оздоровления Пермского края. Это масштабное спортивное мероприятие собрало вместе самых активных и талантливых детей со всего региона.
На церемонии открытия с приветственным словом выступила Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она подчеркнула, что подобные мероприятия играют важнейшую роль в формировании здорового поколения, развитии спортивного духа и укреплении дружеских связей между детьми из разных уголков края.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 500 детей 12−16 лет из семи ведущих загородных лагерей Пермского края: «Новое поколение», «Спутник», «Тимуровец», «Гагаринец», «Буревестник», «Восток-5» и «Комета».
Программа включала 10 спортивных дисциплин. Традиционные легкоатлетические эстафеты, мини-футбол и пионербол, соревнования по дартсу и настольному теннису, а также конкурсы «Снайпер» и перетягивание каната — все эти виды состязаний создали атмосферу настоящего спортивного праздника.
По итогам напряженной борьбы в общекомандном зачете победу одержал лагерь «Новое поколение», второе место заняла команда детского лагеря «Восток-5», замкнула тройку лидеров дружина из лагеря «Буревестник». Однако проигравших не было — каждый участник смог проявить себя и внести вклад в успех своей команды.