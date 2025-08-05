В Перми прошла юбилейная спартакиада детских лагерей отдыха

По итогам напряженной борьбы в общекомандном зачете победу одержал лагерь «Новое поколение», второе место заняла команда детского лагеря «Восток-5», замкнула тройку лидеров дружина из лагеря «Буревестник». Однако проигравших не было — каждый участник смог проявить себя и внести вклад в успех своей команды.