Марина Есипенко: Не знаю, что во мне такого смешного

— Дело в том, что до Турандот у меня было два срочных ввода в спектакли. Сначала меня стремительно вводили в спектакль «Кабанчик», а потом был «Стакан воды», где я играла Абигайль, это была главная роль. Партнеры в обоих спектаклях у меня были невероятные. В «Стакане воды» — Юлия Константиновна Борисова, Людмила Васильевна Максакова, Юрий Васильевич Яковлев и Юрий Витальевич Волынцев, а Мешэма играл Максим Суханов. Я влетела в спектакль буквально за пять дней. Говорю как есть: у меня никогда не было какого-то чрезмерного трепета перед старшими товарищами — такого, как бывает. Это не значит, что я не восхищалась ими! Не было только болезненных сравнений: они — такие, я — этакая. И, конечно, мне повезло: мои партнеры создавали такую атмосферу, что я совершенно не ощущала никакой разницы между нами, это были родные, теплые люди, и это мое большое счастье. Конечно, когда на худсовете театра решили, что Турандот сыграю я, переживания у меня были. Я их гнала.