Марина Есипенко: Не знаю, что во мне такого смешного

В июле отметила юбилей народная артистка России, актриса Театра имени Евгения Вахтангова Марина Есипенко, сыгравшая Абигайль в «Стакане воды», Олю в «Кабанчике» и легендарную принцессу Турандот.
Марину Есипенко знают даже те, кто ни разу не был в театре, которому она посвятила жизнь и судьбу, но проходил по Арбату, ведь образ прелестной Турандот, украшающей фонтан возле театра, был «списан» скульптором Александром Бургановым именно с нее. Мы пообщались с Мариной Николаевной накануне этого события.
— Марина, а не страшно было соглашаться на роль Турандот после Цецилии Мансуровой и Юлии Борисовой?
— Дело в том, что до Турандот у меня было два срочных ввода в спектакли. Сначала меня стремительно вводили в спектакль «Кабанчик», а потом был «Стакан воды», где я играла Абигайль, это была главная роль. Партнеры в обоих спектаклях у меня были невероятные. В «Стакане воды» — Юлия Константиновна Борисова, Людмила Васильевна Максакова, Юрий Васильевич Яковлев и Юрий Витальевич Волынцев, а Мешэма играл Максим Суханов. Я влетела в спектакль буквально за пять дней. Говорю как есть: у меня никогда не было какого-то чрезмерного трепета перед старшими товарищами — такого, как бывает. Это не значит, что я не восхищалась ими! Не было только болезненных сравнений: они — такие, я — этакая. И, конечно, мне повезло: мои партнеры создавали такую атмосферу, что я совершенно не ощущала никакой разницы между нами, это были родные, теплые люди, и это мое большое счастье. Конечно, когда на худсовете театра решили, что Турандот сыграю я, переживания у меня были. Я их гнала.
— А вы с детства хотели стать актрисой?
— Я много фантазировала. С метлой бегала по двору, например, изображала, что летаю. Потом Чингачгука изображала, воткнув какие-то перья… Но больше всего, конечно, мне хотелось стать кондуктором на трамвае: садишься и едешь куда хочешь… Я занималась в балетной студии. Помню кровавые мозоли на ногах, дикую боль. В общем, большой балет, может, и потерял в моем лице балерину, но драматический театр кое-что приобрел.
— А вас не подтравливали, как это бывает? Красивая женщина, роль — звездная…
— Может, какие-то интриги и были, но я этого не знаю. И потом, решение худсовета не оспаривалось. Если что-то за моей спиной и происходит, знать об этом не хочу. Я сталкивалась с этим когда-то и боюсь быть обманутой и разочарованной. Мне хватает прежнего печального опыта.
— Жаль, не восстанавливают пока спектакль…
— Так найти героя и героиню трудно… Юлия Константиновна считала, что во мне есть героическое начало. Это приятно, хотя не мне судить… Почему Василий Семенович Лановой, наше «Вася Высочество», был лучшим Калафом? Потому что он был героем в жизни, уникальным по силе человеком. Найдутся герои — будет и спектакль.
— Вы сыграли много ролей в театре, но широкому кругу зрителей стали известны после сериала «Моя любимая ведьма». Вроде амплуа не ваше, но кажется, вы просто балдеете от происходящего.
— А так и было! Бог подарил мне способность и счастье быть комедийной актрисой. Иногда артисты рядом со мной «раскалываются» — говорят, ты такая смешная, что невозможно. Что во мне такого смешного — не знаю… Но все смеются.
— После сериала «Александровский сад» вас многие открыли как певицу. Вы всегда пели?
— Да пыталась что-то там изображать вдетстве, но это было «для сэбэ». Правда, Любовь Иосифовна Ермолаева, руководитель Народного Театра Поэзии в Омске, приучала нас к авторской песне, что, наверное, сыграло свою роль, когда мы познакомились с Олегом (супруг актрисы — народный артист РФ, автор и исполнитель песен Олег Митяев. — «ВМ»). Он удивился, что я всем подпеваю, знаю слова. Мое пение — актерское, не больше. И я, конечно, очень люблю петь песни Олега — они во мне откликаются.
— Супруг ваш — гений. Кто еще так напишет: «Под животом моста…».
— А это, между прочим, моя фраза! Мы как-то проплывали под мостом на пароходике, я это сказала, а Олег вставил в песню. А как-то в письме я написала ему, что лето — это целая маленькая жизнь. Сами знаете, как это прозвучало у него. Вобщем, бывает, я что-нибудь ляпну, он подхватывает.
— Семейный подряд? Ну так это здорово.
— Мы тридцать лет уже вместе…
— Ну, пусть будет еще минимум тридцать!
— Спасибо, мы постараемся.