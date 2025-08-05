Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Пожароопасная обстановка в белорусских лесах усложняется, ограничений на их посещение стало еще больше, это следует из данных интерактивной карты министерства лесного хозяйства республики.
Так, из-за третьего класса пожарной опасности ограничения на посещение лесов введены на всей территории трех областей — Брестской, Гомельской и Могилевской. Почти полностью попала под ограничения и Витебская область, где только в Полоцком районе можно свободно посещать леса.
В Минской области четыре открытых района — это Дзержинский, Логойский, Минский и Мядельский, в остальных также введены ограничения на посещение лесных угодий из-за риска пожара.
В Гродненской области «зеленых» районов немного больше — шесть. Среди них Гродненский, Мостовский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский и Щучинский, остальные регионы окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, то есть там в настоящий момент введены ограничения.
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Нарушителям грозит штраф в размере до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение повлекло серьезный пожар — например, была уничтожена или повреждена часть леса, то штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).