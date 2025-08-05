Пермский судебный пристав помог женщине, потерявшей сознание на улице

Александр Софронов — старший смены на объекте, в его служебные обязанности входит не только обеспечение безопасной и стабильной работы суда, но и решение внештатных ситуаций. Одна из них произошла не так давно. Сотрудник ведомства производил осмотр территории при помощи видеокамер. На экране монитора он увидел, что на территорию суда зашла пожилая женщина. По шаткой походке гражданки было видно, что она плохо себя чувствует. Когда судебный пристав подошел к прохожей, он понял, что той действительно нужна помощь. В разговоре Александр выяснил у пермячки, что она потеряла сознание и упала, а когда пришла в себя, обнаружила рваную рану на руке и гематому на голове. Женщина решила обратиться в ближайшее государственное учреждение, понимая, что там ее не оставят на произвол судьбы.