Солодов потребовал отставки мэра камчатского Вилючинска после землетрясения

Губернатор Камчатского края потребовал отставки мэра Вилючинска после визита в город, объезда домов и соцобъектов и многочисленных жалоб граждан, поступивших главе региона после мощного землетрясения. Об этом Владимир Солодов сообщил в Telegram-канале.
По его словам, после сильнейшего землетрясения число жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО (и без того многочисленных) возросло кратно. Побывав в населенном пункте, губернатор лично убедился: претензии жителей справедливы.
«Считаю текущую работу администрации города и особенно — реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — заключил Солодов.
Ранее Владимир Солодов заявил, что произошедшее в регионе землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. По словам главы региона, магнитуда землетрясения составила 8,8.
Во время срочного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Владимир Солодов поручил подготовить документы для предоставления государственных наград медикам, которые продолжили работу в непростых условиях.