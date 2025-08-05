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Солодов потребовал отставки мэра камчатского Вилючинска после землетрясения

На Камчатки начались кадровые перестановки после землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Камчатского края потребовал отставки мэра Вилючинска после визита в город, объезда домов и соцобъектов и многочисленных жалоб граждан, поступивших главе региона после мощного землетрясения. Об этом Владимир Солодов сообщил в Telegram-канале.

По его словам, после сильнейшего землетрясения число жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО (и без того многочисленных) возросло кратно. Побывав в населенном пункте, губернатор лично убедился: претензии жителей справедливы.

«Считаю текущую работу администрации города и особенно — реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — заключил Солодов.

Ранее Владимир Солодов заявил, что произошедшее в регионе землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. По словам главы региона, магнитуда землетрясения составила 8,8.

Во время срочного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Владимир Солодов поручил подготовить документы для предоставления государственных наград медикам, которые продолжили работу в непростых условиях.