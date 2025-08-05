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В Москве и области прошли сильнейшие дожди августа

За минувшие сутки в Москве и Подмосковье зафиксировано до 130% от среднемесячной нормы атмосферных осадков.

За минувшие сутки в Москве и Подмосковье зафиксировано до 130% от среднемесячной нормы атмосферных осадков. Об этом информировало РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Эксперт отметил, что максимальная интенсивность осадков наблюдалась в Наро-Фоминске, где выпало 84 миллиметра дождя — эквивалентно 130% от всего объема, предусмотренного климатической нормой на август.

По данным синоптика, в Москве на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 34 мм осадков; на Балчуге — 30 мм; в Бутово — 35 мм. Это составляет около 45% от месячной нормы. Тишковец напомнил, что исторический суточный максимум для Москвы равен 37,8 мм и был установлен в 1989 году.

В ближайшем Подмосковье, как добавил метеоролог, в Красногорске и Долгопрудном зафиксировано по 41 мм осадков.

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