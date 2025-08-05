В Москве и области прошли сильнейшие дожди августа

По данным синоптика, в Москве на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 34 мм осадков; на Балчуге — 30 мм; в Бутово — 35 мм. Это составляет около 45% от месячной нормы. Тишковец напомнил, что исторический суточный максимум для Москвы равен 37,8 мм и был установлен в 1989 году.