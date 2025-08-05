В Туапсинском районе ликвидируют последствия циклона: видео

В Туапсинском районе продолжаются работы по ликвидации последствий циклона. Более 180 специалистов и 51 единица техники МЧС России задействованы в восстановительных мероприятиях. В селе Лермонтово частично восстановлен водовод, также установлены 19 емкостей с технической водой. В поселке Новомихайловский на базе школы № 35 организован пункт выдачи питьевой воды. Оценочные комиссии завершили обследование 381 адреса.