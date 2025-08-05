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«Ребенок или тюрьма»: нерадивых омских родителей заставляют платить алименты угрожая реальным сроком

Только за первое полугодие текущего года на злостно-беспечных папаш и мамаш в регионе возбудили 385 уголовных дел.

Источник: Комсомольская правда

В течение первого полугодия 2025 года органами дознания ГУФССП России по Омской области возбуждено 385 уголовных дел по факту неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

В результате возбужденных дел, некоторые нерадивые омичи быстро осознали факт своего беспечного отношения к родительским обязанностям. Чтобы избежать уголовной ответственности они погасили долги по алиментам. Общая сумма возмещенного ущерба составила 2 232 000 рублей. Отметим, что из этой суммы 1 миллион рублей был заплачен одним человеком — жителем Советского округа, который «забыл» о существовании у него дочери 2009 года рождения.