«Ребенок или тюрьма»: нерадивых омских родителей заставляют платить алименты угрожая реальным сроком

В результате возбужденных дел, некоторые нерадивые омичи быстро осознали факт своего беспечного отношения к родительским обязанностям. Чтобы избежать уголовной ответственности они погасили долги по алиментам. Общая сумма возмещенного ущерба составила 2 232 000 рублей. Отметим, что из этой суммы 1 миллион рублей был заплачен одним человеком — жителем Советского округа, который «забыл» о существовании у него дочери 2009 года рождения.