В Минцифры Приморья прокомментировали ситуацию с мобильным интернетом

Жители Приморья уже неделю сталкиваются с ограничениями в работе мобильного интернета. Во Владивостоке больше других страдает Первомайский район. В Минцифры региона объяснили, почему именно он, и подчеркнули, что не могут влиять на установление или снятие ограничений, сообщает ИА PrimaMedia.