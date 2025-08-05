В Минцифры Приморья прокомментировали ситуацию с мобильным интернетом

Жители Приморья уже неделю сталкиваются с ограничениями в работе мобильного интернета. Во Владивостоке больше других страдает Первомайский район. В Минцифры региона объяснили, почему именно он, и подчеркнули, что не могут влиять на установление или снятие ограничений, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в министерстве, ограничения на мобильный интернет вводятся всеми операторами сотовой связи. Данные меры принимаются только в местах размещения стратегических военных или критически важных объектов гражданской инфраструктуры, по согласованию между спецслужбами и военными и указанию для операторов связи по введению ограничений. Именно поэтому основной «удар» пришёлся на жителей Чуркина.
«Правительство края по российскому законодательству не может давать указаний операторам связи на установление или снятие ограничений на мобильный интернет. Информацией о местах, сроках введения или снятия ограничений на мобильный интернет ни министерство, ни правительство края не располагают», — рассказали власти.
В Минцифры также напомнили, что, по информации от операторов, услуги голосовой связи и СМС, а также вызов экстренных служб 112 остаются доступными.
Напомним, что в связи с перебоями в Приморье заработала интерактивная карта общественных Wi-Fi-зон. Чтобы минимизировать неудобства для населения, власти края совместно с Минцифры подготовили доступную интерактивную карту со всеми актуальными точками Wi-Fi-доступа.
Напомним также, что ограничения вызваны плановыми профилактическими мероприятиями, которые проводятся в рамках обеспечения безопасности в условиях СВО. Подобные сбои наблюдаются и в других регионах России.