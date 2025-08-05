В Самаре начали приходить обновлённые квитанции за водоснабжение

Абоненты «РКС-Самара» начали получать обновлённые квитанции за июль. Главное изменение — каждому присвоен новый лицевой счёт, указанный в левом верхнем углу. Оплата теперь возможна только по нему. Платежи на старые счета зачисляться не будут.
Обновление связано с изменениями в системе клиентского сервиса «РКС-Самара». Обновились личный кабинет, мобильное приложение, телеграм-бот (теперь «РКС-Помощник») и внешний вид квитанций. Содержание квитанций осталось прежним: начисления, показания счётчиков, переплаты, задолженности и штрих-код для оплаты.
Показания приборов можно передавать до 25 числа через личный кабинет, приложение, телеграм-бот или по телефону (846) 207−25−40. Автоплатежи перенастраиваются автоматически. В личном кабинете оплата будет зачисляться по новому счёту — дополнительных действий от пользователей не требуется.
Вход в личный кабинет уже открыт. Однако регистрация теперь возможна только с использованием отечественных почтовых сервисов.
Новое приложение «РКС» доступно для скачивания в Google Play, RuStore и App Store. Поддержка пользователей осуществляется через виртуальную приёмную, контактный центр и офисы обслуживания.
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