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Экс-замгендиректора «Крыльев» Пименов: Раков может забить в этом сезоне 15 голов

Бывший представитель волжан оценил выступление 20-летнего форварда за «зелено-бело-синих» в начале сезона.

Бывший представитель волжан оценил выступление 20-летнего форварда за «зелено-бело-синих» в начале сезона.

Вадим Раков сыграл за «Крылья Советов» в трех матчах РПЛ. Забил четыре мяча. Лидирует в гонке бомбардиров чемпионата. С самарцами — до конца нынешнего розыгрыша Премьер-лиги по договору аренды с «Локомотивом».

«Изначально был уверен в таком старте сезона от Вадима. Сколько может забить? 15 голов», — приводит слова Руслана Пименова «СЭ».

Недавно стало известно, что «Крылышки» будут платить 27-летнему Ильзату Ахметову 2,5 млн рублей в месяц. Волжане близки к завершению сделки с петербургским «Зенитом». Речь идет об аренде полузащитника.

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