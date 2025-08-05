Сальдо: ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военные ВСУ строят на правом берегу Днепра подземные укрытия для препятствования освобождению территории, пишет РИА Новости.
«Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области», — сообщил Владимир Сальдо.
Он отметил, что ВС РФ разрушают эти планы. Губернатор региона добавил, что огневые средства ВСУ пытаются поражать российские объекты. Однако затем следует ответный удар.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что инструкторы-европейцы тренировали украинских военных для высадки на Тендровской и Кинбурнской косах.