Сальдо: ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра

«Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области», — сообщил Владимир Сальдо.