Более сотни городов в РФ оказались под угрозой исчезновения: что происходит в таких населенных пунктах

В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, в которых проживает примерно 3,4 миллиона человек. К такому выводу пришли специалисты РАНХиГС. О результатах их исследования сообщают «Известия».
Согласно приведенным данным, за последние десять лет население некоторых городов уменьшилось на 314 тысяч человек. Там также сокращается количество рабочих мест, малых и средних предприятий. Отмечаются проблемы населенных пунктов, где развиты угольная, металлургическая и лесная промышленность.
Заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов пояснил, что такие процессы могут длиться даже несколько поколений, однако не всегда они поддаются коррекции.
По его словам, малый город может вернуть утраченные функции, если появятся новые экономические стимулы, такие как перераспределение логистических потоков, создание промышленных кластеров, возрождение локального производства или инвестиционные проекты в сфере туризма.
Ранее в правительстве рассказали о сокращении численности малых городов России. Среди причин таких решений назвали желание граждан возможности получить хорошее образование и устроиться на престижную работу.