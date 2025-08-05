Более сотни городов в РФ оказались под угрозой исчезновения: что происходит в таких населенных пунктах

Согласно приведенным данным, за последние десять лет население некоторых городов уменьшилось на 314 тысяч человек. Там также сокращается количество рабочих мест, малых и средних предприятий. Отмечаются проблемы населенных пунктов, где развиты угольная, металлургическая и лесная промышленность.