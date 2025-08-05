5 августа администрация президента США Дональда Трампа сделает важное заявление по поводу беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил министр транспорта США Шон Даффи в социальной сети X.
— Мы переходим к доминированию американских дронов, — заявил он.
Кроме того, министр добавил, что «завтра [прозвучит] важное заявление». О чем именно идет речь, Даффи не пояснил.
Недавно исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко рассказал, что американские танки Abrams переняли методы российских инженеров — насмешки над российскими изобретениями в области новых систем защиты сменились подражанием со стороны специалистов из США.
3 марта в СМИ появилась информация о том, что украинские войска потеряли 19 из 31 танка Abrams, которые США передали Украине в 2023 году. По данным журналистов, многие из выведенных из строя машин уничтожили российские беспилотники.
16 июня часть американских систем противовоздушной обороны была выведена с территории Украины и направлена на Ближний Восток для усиления защиты военных объектов США.