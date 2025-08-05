Спасатели помогли ростовчанину, пытавшемуся переплыть залив

Вечером в понедельник, 4 августа, молодой житель Ростова-на-Дону решил переплыть залив Мигулянка, но, не рассчитав силы, начал тонуть. К счастью, в этот момент рядом патрулировали спасатели Вешенского подразделения областной службы спасения на воде. Услышав крики о помощи, они оперативно подняли мужчину на борт катера и доставили его на берег. О случившемся рассказали в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».