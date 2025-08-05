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В Иркутске самолет в Ош прервал взлет из-за пересечения курса с Ми-8

Дальше воздушное судно без происшествий продолжило полет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 1 августа произошло нештатное происшествие — пассажирский самолет, выполнявший рейс «Иркутск-Ош», был вынужден прервать взлет из-за пересечения курса с вертолетом Ми-8. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточном МСУТ СКР. К счастью, обошлось без последствий — никто не пострадал, ущерб не был причинен, и воздушное судно впоследствии благополучно продолжило полет по маршруту.

— Следователями Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — поделились следователи.

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление точных обстоятельств происшествия.