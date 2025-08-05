В Иркутске самолет в Ош прервал взлет из-за пересечения курса с Ми-8

В Иркутске 1 августа произошло нештатное происшествие — пассажирский самолет, выполнявший рейс «Иркутск-Ош», был вынужден прервать взлет из-за пересечения курса с вертолетом Ми-8. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточном МСУТ СКР. К счастью, обошлось без последствий — никто не пострадал, ущерб не был причинен, и воздушное судно впоследствии благополучно продолжило полет по маршруту.