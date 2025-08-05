Фанаты заподозрили Роналду и его возлюбленную Родригес в тайной свадьбе

Родригес в своих соцсетях опубликовала фотографии с какого-то торжества. На ней было надето белое платье с цветочным орнаментом, а на пальце красовалось кольцо. Кроме того, на одном из фото Родригес позировала возле белой подушки с вышитыми буквами «C» и «G», что соответствует инициалам ее и футболиста.