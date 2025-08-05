Фанаты заподозрили Роналду и его возлюбленную Родригес в тайной свадьбе

Фанаты заподозрили португальского нападающего клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его возлюбленную Джорджину Родригес в тайной свадьбе.
Родригес в своих соцсетях опубликовала фотографии с какого-то торжества. На ней было надето белое платье с цветочным орнаментом, а на пальце красовалось кольцо. Кроме того, на одном из фото Родригес позировала возле белой подушки с вышитыми буквами «C» и «G», что соответствует инициалам ее и футболиста.
Напомним, что 28 января 2025 года Роналду в своих соцсетях поздравил Родригес с днем рождения, назвав ее при этом женой.
Роналду с семьей сейчас проживает в Саудовской Аравии. С 2023 года он играет за саудовский клуб «Аль-Наср». Отметим, что в этой стране мужчине и женщине вне брака нельзя жить под одной крышей, но португальцу пошли навстречу.
Отметим, что у Роналду и Родригес две общие дочери, родившиеся в 2017 и 2022 годах. Кроме того, у футболиста есть сын Криштиану-младший, который родился в 2010 году, и близнецы, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Роналду в Австрии подарили именные кожаные шорты Ледерхозе.