Первый «стационар на дому» открыли в Свердловской области

На базе Арамильской городской больницы специалисты Респираторного центра обеспечивают медицинскую помощь гражданам с острой дыхательной недостаточностью и поражением дыхательного центра.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, пациенты в домашних условиях круглосуточно подключены к кислородному аппарату. Их обеспечивают необходимыми комплектующими, лекарствами, специальным питанием. Специалисты обучают родственников пациентов уходу за ними.
Такая медицинская помощь необходима пациентам, которым по состоянию здоровья необходима респираторная поддержка или постоянная инвазивная вентиляция лёгких. Они не могут обходиться без кислородного аппарата, а также не в состоянии передвигаться даже по больничной палате.
Оборудование и расходные материалы предоставляются бесплатно в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«МК-Урал» ранее писал, что в больницы Свердловской области поступили 10 новых современных аппаратов для лечения ран отрицательным давлением.
Новые аппараты поступили в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, в медучреждения Туринска, Первоуральска, Краснотурьинска, Алапаевска.