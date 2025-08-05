Первый «стационар на дому» открыли в Свердловской области

Такая медицинская помощь необходима пациентам, которым по состоянию здоровья необходима респираторная поддержка или постоянная инвазивная вентиляция лёгких. Они не могут обходиться без кислородного аппарата, а также не в состоянии передвигаться даже по больничной палате.